¡Justo a tiempo! Caballos fueron rescatados de un frigorífico en Luque 🐎 Un camión que llevaba 46 caballos terminó retenido en Luque luego de un procedimiento de la Fiscalía que busca aclarar la procedencia de los animales…

Un camión que llevaba 46 caballos terminó retenido en Luque luego de un procedimiento de la Fiscalía que busca aclarar la procedencia de los animales, ante una investigación por un supuesto caso de abigeato.

El operativo se realizó en un frigorífico ubicado en el barrio Ykua Karanday. El procedimiento estuvo a cargo del fiscal Jorge Escobar, de la Fiscalía Zonal de Luque.

Al llegar al lugar, los intervinientes encontraron el cargamento de animales y procedieron a retener a los 46 caballos. Además, dos personas fueron detenidas y quedaron a disposición del Ministerio Público, aunque en libre comunicación.

Los animales fueron llevados hasta el lugar en un camión Scania con acoplado. Para el traslado se presentaron dos guías emitidas en Pedro Juan Caballero.

Sin embargo, como el caso está siendo investigado por un posible hecho de abigeato, ahora los investigadores deberán comprobar si los documentos coinciden con los animales y reconstruir el recorrido que hicieron.

Por orden del fiscal, también fueron incautados el camión, el acoplado y un celular, elementos que podrían ser revisados durante la investigación.

Mientras tanto, los 46 caballos quedaron bajo resguardo en el establecimiento hasta que se realicen las verificaciones y pericias.