Christopher Thiessen le da la medalla 29 a Paraguay El atleta compatriota logró alcanzar la medalla de bronce en salto de longitud y aportó una más al medallero nacional en la actual edición de los Juegos Sudamericanos 2026.

El atleta paraguayo conquistó el tercer puesto en la prueba de salto en largo tras registrar una marca personal de 7.70 metros.

Cristopher Thiessen compitió este jueves en la disciplina de salto de longitud, logrando alcanzar el podio entrando en el tercer puesto, llevándose por ende la medalla de bronce y sumando la número 29 para el Team Paraguay en esta edición de los Juegos Odesur 2026 que se realizan en Santa Fe, Argentina.

El deportista tuvo una destacada actuación completándola con un registro de 7.70 metros, una marca que constituyó su mejor marca personal competidor hasta la fecha.

Thiessen ratificó su progresión dentro de la disciplina del atletismo en la región al superar sus marcas previas en una final que fue sumamente competitiva. El atletismo paraguayo alcanza con este resultado una nueva presea en el medallero general del certamen suramericano.