La presentan como “la amante del mundial” ¿Qué respondió? “La amante es buena onda, la impostora siento que en algún momento te va a acuchillar”, dijo la cuerona Sofi Rumich durante su presentación oficial e…

“La amante es buena onda, la impostora siento que en algún momento te va a acuchillar”, dijo la cuerona Sofi Rumich durante su presentación oficial en el programa “Gol de Medianoche”, donde apareció en la silla de Larissa Riquelme.

Mientras la “Novia del mundial” estuvo cumpliendo compromisos, Sofi estuvo reemplazandola, pero aclarando que no será la “impostora”.

La polémica situación se dio cuando el presentador de televisión anunció su entrada a la TV y le preguntó, “¿Qué hiciste para merecer estar acá? ¿Ser la amante, perdón la impostora del mundial?”.

En charla con Crónica, Sofi explicó sus expresiones al aire. “Pasa que ser la amante implica diversión, algo de confianza. Pero la impostora suena más fuerte, es alguien que sí o sí te va a quemar o clavar por la espalda en algún momento”, he´i.

La locutora hace unos días cambió de aires, pero aclara que vive un momento inolvidable donde se cerró una puerta pero se abrieron nuevas oportunidades en su carrera profesional.

“Creo que todo está en saber soltar y no aferrarse a las cosas. Siempre hay un plan que Dios tiene preparado para uno. Todo esto se siente como un jugador de fútbol que estaba jugando en la intermedia hasta que empieza a chutar en la primera división. Es muy emocionante, muy desafiante. Es lindo recibir el cariño de la gente, muchas gracias a todos ellos”, he´i rubiaza.

“Los demás proyectos todavía no cerré bien pero estoy ansiosa y esperando que se concrete lo más pronto posible en TV.

Pero se vienen cositas, como dicen los jóvenes. Todo si Dios y la virgen permiten siempre”, finalizó.