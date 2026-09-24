Debut de pesadilla para el “muñeco” en el banco de Ecuador El entrenador argentino Marcelo Gallardo debutó de la peor manera como DT de Ecuador, siendo goleado por Corea del Sur.

Ecuador estrenó oficialmente a su flamante nuevo DT, el multicampeón con River Plate, Marcelo Gallardo, en un partido amistoso ante el combinado asiático de Corea del Sur. Sin embargo, lo cierto es que el debut no pudo haber sido peor, ya que los sudamericanos cayeron goleados 3-0.

Según señalan los medios internacionales, Ecuador tuvo un partido tan irregular que prácticamente no pateó al arco hasta que el partido ya se encontraba 2-0 a favor de los coreanos.

Ecuador llega a este nuevo ciclo luego de haber tenido un desempeño que no terminó de convencer en la Copa del Mundo, ya que aunque logró pasar de la fase de grupos, lo hizo bajo presión por no haber podido ganar los dos primeros partidos, debiendo vencer a Alemania para poder salvarse de quedar eliminado.

No obstante, ya en 16vos terminó siendo efectivamente sacado de la Copa por México, el cual lo derrotó por 2-0.