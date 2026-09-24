El “Demonio” anunció su retiro del fútbol 😈 Antonio Bareiro anunció a través de sus redes sociales su decisión de retirarse del fútbol a nivel profesional luego de una fructífera carrera en el plano local.

El “Demonio” Antonio Bareiro, múltiples veces campeón del fútbol paraguayo, sobre todo vistiendo la camiseta de Libertad, tomó oficialmente la decisión de dejar el fútbol profesional luego de prácticamente 16 años de carrera, en los cuales vistió distintas camisetas del plano local así como la de la propia Selección Nacional.

Bareiro debutó en el año 2010 jugando por Trinidense, y desde entonces pasó por otros clubes paraguayos tales como Rubio Ñu y General Díaz, hasta finalmente aterrizar en Libertad, en donde de lejos tuvo su etapa más destacada, ganando la increíble cantidad de 13 títulos. Estos se distribuyen entre 9 títulos de liga local, 3 de Copa Paraguay y una Supercopa Paraguay.

Luego de ser una figura clave del Gumarelo, pasó a Olimpia, de dónde se fue con cierta polémica para luego jugar en dos equipos del ascenso, siendo estos el Guaraní de Fram y el Deportivo Capiatá, anunciando este jueves 24 de septiembre su decisión de dejar de jugar al fútbol de manera profesional.