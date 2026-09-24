El Gumarelo, sufriendo se instaló en cuartos de Copa Libertad se impuso a Fernando de la Mora en penales por 3-2 y se instaló en los cuartos de la Copa Paraguay. Víctor Rojas fue la gran figura en el Re…

La muchachada del Guma celebra el paso a los cuartos de la Copa de Todos. (Foto APF)

Libertad se impuso a Fernando de la Mora en penales por 3-2 y se instaló en los cuartos de la Copa Paraguay. Víctor Rojas fue la gran figura en el Repollero, que tuvo que sufrir hína.

El Gumarelo y Fernando de la Mora protagonizaron un duelo muy atractivo en cuanto al juego y llegadas, ya que ambos equipos salieron a buscar el compromiso desde el primer minuto. A los 26’, Gustavo Aguilar, con un tremendo chute desde fuera del área, adelantó a Libertad.

Los dirigidos por Carlos Recalde no aflojaron con el 1-0 en contra y siguieron insistiendo. Alan Valenzuela, por derecha, se mostró intratable y enloqueció a los defensas del Guma. Él mismo sacó un centro jarýi que Rodney Chaparro aprovechó para igualar el juego. El delantero definió de pecho para ponerle justicia al marcador.

El cuadro de Intermedia siguió insistiendo y generando, de ahí le faltó un chiqui afinar la puntería para ir al descanso con ventaja. Lo negativo para el Albinegro fue el cambio a los 14’ de la primera etapa de su capitán, Lorenzo Melgarejo, quien okáiro por sentir nuevamente una molestia.

La complementaria siguió con chances para ambos lados, pero los arqueros respondieron de buena manera cada vez que les tocó intervenir. De igual manera, Fernando de la Mora sintió el desgaste del encuentro y se fue quedando. Libertad, con cambios ofensivos, lo fue metiendo en su arco, pero apurado no supo aprovechar las ocasiones y definieron en penales. Allí, Víctor Rojas se hizo figura tapando 3 penales. De esta manera, el Repollero se impuso por 3-2 y se metió en los cuartos de la Copa Paraguay.