“Hacer vino es un arte”, paraguaya sommelier se hace camino en Chile Joven compatriota estudió la carrera y es un catadora profesional de vinos en tierras trasandinas.

Valeria Franco vive y respira el mundo del vino, lista para llevar el talento paraguayo a la máxima competencia internacional.

¡Orgullo guaraní en tierras transandinas! Valeria Franco, una valiente compatriota la está rompiendo con todo en el exclusivo mundo del vino en Chile. Se mudó hace casi dos años acompañando a su marido por laburo, llevando en las maletas sus sueños y sus dos mimados gatitos.

Lo que comenzó en Paraguay como un simple pasatiempo de fin de semana terminó convirtiéndose en su verdadera y gran profesión. “Cuando vivía en Paraguay me gustaba del lado de la afición, pero en Chile el vino me vino como anillo al dedo”, manifestó a Crónica.

La compatriota quemó pestañas durante dos largos años hasta graduarse como sommelier (profesional experto en el conocimiento, la selección y el servicio de los vinos) en una prestigiosa escuela de Sommeliers de Chile.

Para su tesis final no dudó un segundo en dejar bien en alto la bandera paraguaya e investigó a fondo sobre la infaltable yerba mate. “Hice mi tesis sobre la yerba mate para aportar algo de mi cultura. Para ese fin hay que elegir un tema y desarrollar, no solo sobre vinos, sino todo lo que engloba el mundo de la sommelierie, algunos colegas desarrollaron temas sobre vinos, café, té, aceite de oliva, destilados, etc etc”, destacó la profesional.

Durante su etapa de estudiante le tocó conocer todos los procesos que conlleva hacer vinos y recorrió los viñedos de Chile para ello. “Durante la carrera recorrimos viñedos y conocimos todo el proceso que conlleva preparar el vino, desde el procesamiento de uvas, la mezcla de sabores y todo”, recordó entusiasmada.

Valeria Franco, catadora de vinos en Chile.

Lo que más le sorprendió del mundo del vino

Hoy día trabaja en el área comercial de una importante firma distribuidora de champán y vinos de la más alta gama internacional. A diferencia de nuestro país, allá le impactó la cercanía con los verdaderos creadores de las bebidas más deliciosas del mercado. “Me sorprendía ir a las ferias y que el mismo enólogo que hizo el vino esté detrás de la mesa explicándote todo”, relató deslumbrada.

La paraguayita explicó que hay una gran diferencia entre los profesionales de la viña y los encargados de llevar la copa al cliente. “El enólogo es el que trabaja el campo y hace el vino; el sommelier es el que comunica el producto final”, aclaró sobre su labor.

Quedó fascinada con el tratamiento agrícola que le dan a los campos chilenos y el amor que le ponen a cada una de las cosechas. “Para mí es casi arte lo que ellos hacen con las uvas; es un proceso increíble desde que crece hasta la bodega”, aseguró.

Invita a los paraguayos a visitar Chile

Además, valoró que Santiago sea una capital rodeada de naturaleza donde a media hora ya podés estar recorriendo un viñedo soñado. “Siempre le digo a mis amigos que vengan; tenés la nieve a una hora y los viñedos a media hora en plataforma”, invitó la triunfadora.

Sobre el trato recibido por parte de los locales en el día a día, la joven no escatimó flores para la sociedad que la acogió. “Los chilenos me recibieron increíblemente bien, me sentí muy a gusto desde el principio porque son muy educados”, resaltó contenta.

Aunque no son muchos, contó que la colectividad paraguaya se mantiene siempre unida y firme. “Somos poquitos los paraguayos por acá, pero tenemos nuestro grupo de amigos y nos juntamos siempre”, comentó con alegría.

Recorriendo los viñedos en Chile.

Afianzarse en suelo chileno es su objetivo

Su meta actual no es volver corriendo, sino afianzarse bien fuerte y seguir escalando posiciones en la competitiva industria del vino. “Tenemos pensado estar por acá varios años, mi esposo y yo ya tenemos contrato indefinido en empresas chilenas”, reveló.

Su historia demuestra que cuando hay pasión y ganas de estudiar, las fronteras se borran y el éxito llega volando bien alto. De ir a exposiciones como simple aficionada en Asunción pasó a codearse con los mejores sommeliers y expertos de todo el cono sur.

“A mí me gustaría seguir creciendo profesionalmente acá dentro del mundo del vino y construir una carrera a largo plazo”, sentenció.