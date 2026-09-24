Ho’a cuatro ñatos por la “mafia de oro” Fueron detenidos tras ocho allanamientos simultáneos en Asunción.

Una de las cargas incautadas en abril de este año. (Gentileza)

¡Golpe tremendo a la mafia del oro! La Policía desató el “Operativo Aurelia” con ocho allanamientos en Asunción y Central para tumbar a una red internacional de contrabando.

Hasta el momento ya hay cuatro personas detenidas tras caer las cúpulas que movían el valioso metal hacia Estambul, Turquía.

Los agentes llegaron hasta una lujosa mansión en Carmelitas buscando al jefe financista, pero el tipo puso pies en polvorosa antes del timbrazo. Donde sí pegaron en el blanco fue en el Aeropuerto Silvio Pettirossi, cayendo la encargada de un local duty free que servía de cortina.

Pillaron que la tienda era el punto estratégico donde el oro entraba “de contrabando” y salía en los vuelos sin pasar un solo control.

Las autoridades confirmaron que el metal precioso venía desde la Amazonía del Brasil y usaban a Paraguay como simple pasadizo de la mafia.

Esta investigación explotó tras incautar 22 kilos de oro a tres tipos en noviembre y otros 27 kilos en abril a un brasileño en la zona de embarque.

El comisario Luis López avisó que no van a parar hasta pescar a los empresarios pesados que ponen los billetes para este turbio negocio.

Las fuerzas policiales y la Fiscalía trabajan mano a mano internacionalmente para seguir el rastro del dinero sucio y las piedras preciosas.