Hoy se hace la conferencia de prensa sobre el festival solidario Esta tarde a las 18:00 se va a realizar en el Salón de Eventos Castelló la reunión de prensa para socializar los últimos detalles del evento a realizarse el próximo 28 de setiembre en Caacupé.

Hoy se va a realizar la conferencia de prensa sobre el súper festival solidario “Todos al Ataque por Hugo Javier” que se va a llevar a cabo en el Salón de Eventos Castelló, ubicado en 25 de mayo esquina Pa’í Pérez de Asunción, a las 18:00 horas.

Este este encuentro se van a dar todos los detalles de esta iniciativa solidaria en homenaje al Locutor Número Dos, Hugo Javier González, que viene recuperándose de una situación delicada de salud, que todo el país está al tanto.

Van a estar como conferencistas el profe Sergio Fabián, Silvia Céspedes, quien es la encargada de la organización, Sonia Cáceres, quien va a decir presente vía vídeo conferencia desde los Estados Unidos y Gustavo Buongermini, encargado de la parte de equipamientos, que van a dar toda la info que los amigos y público en general necesita saber sobre el show solidario.

El festival se va a llevar a caso en el Parque Recreativo Lagorá, que va a contar con la presencia de más de 100 artistas nacionales e internacionales para aportar su grano de arena para apoyar al amigo de todos los artistas en este momento delicado.