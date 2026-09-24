Hugo Javier no tuvo un ACV tradicional según el Dr. Pablo Lemir El dr Pablo Lemir, médico forense habló en el programa de Mina en la Tribu por la 650 AM Y Unicanal sobre lo que pudo haber ocurrido con el exgoberna…

El Dr. Pablo Lemir habló con Mina sobre lo que pudo haber ocurrido con Hugo Javier.

El dr Pablo Lemir, médico forense habló en el programa de Mina en la Tribu por la 650 AM Y Unicanal sobre lo que pudo haber ocurrido con el exgobernador Hugo Javier González y dijo que hay una mayor probabilidad de caída, además cuestionó cómo fue trasladado el paciente.

El especialista explicó que las lesiones que presentaba el paciente eran superficiales y que no había fracturas en el cuerpo. Sin embargo, la fractura en la cabeza y las evidencias analizadas apuntan, con mayor probabilidad, a una caída sobre una superficie. Aclaró que no puede descartar al 100% que haya ocurrido otro hecho antes de la caída.

Según detalló, se trataba principalmente de escoriaciones y golpes que podrían estar relacionados con las varias convulsiones que sufrió el paciente.

Hugo Javier habría tenido episodios de convulsiones dentro de la celda y también al llegar al Hospital de Barrio Obrero. De acuerdo con lo señalado por Lemir, al menos dos de estos episodios fueron corroborados por médicos que lo atendieron.

Pero hay otro punto que llamó la atención: la cantidad de veces que el paciente fue movilizado y las condiciones en que se realizó parte de ese traslado.

Según explicó, primero fue llevado desde el baño hasta el sector de las camas de la celda. Luego fue colocado en una silla de ruedas y bajado por una escalera para posteriormente ser trasladado hasta el Hospital de Barrio Obrero.

Después fue derivado al Hospital de Capiatá y nuevamente regresó al Hospital de Barrio Obrero, en ambulancia y sobre una camilla.

“Estamos hablando de un paciente que fue muchísimo movilizado”, explicó el médico forense, quien cuestionó especialmente que haya sido bajado por una escalera en una silla de ruedas.

Uno de los principales interrogantes es cómo se produjo la lesión en la cabeza.

El doctor aclaró que no estuvo presente en el momento de los hechos, por lo que no puede determinar con certeza qué ocurrió. Su análisis se basa en fotografías, estudios tomográficos y documentación médica he’i.

Según explicó, el tipo de fractura que aparece en los estudios es lineal, una característica que, de acuerdo con su análisis, corresponde con mayor frecuencia a un traumatismo producido por una caída sobre una superficie.

“El cuerpo en sí habla de una mayor probabilidad de una caída”, expresó.

Ante la consulta sobre si pudo haber recibido una trompada y luego caer al suelo, respondió que esa posibilidad no puede descartarse al 100%.

Otro de los puntos que se habló durante la conversación fue la existencia de una hemorragia cerebral.

Lemir explicó que, en este caso, no se estaría hablando del tradicional accidente cerebrovascular (ACV) que puede producirse por problemas vasculares o hipertensión.

La hemorragia cerebral observada estaría relacionada con un traumatismo, según la explicación que dió el médico.

Por eso, la gran pregunta sigue siendo qué provocó ese traumatismo: si el paciente se cayó por algún motivo, si sufrió una convulsión y cayó, o si existió previamente algún otro hecho que terminó provocando su caída.