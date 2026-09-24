La espada de San Miguel llega a Paraguay y recorrerá varias ciudades Una visita muy especial prepara la Iglesia Católica para octubre. La Espada de San Miguel Arcángel llegará por primera vez desde Italia a Paraguay y …

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24 de septiembre de 2026 - 16:34

La reliquia de San Miguel Arcángel llegará por primera vez al país

Una visita muy especial prepara la Iglesia Católica para octubre. La Espada de San Miguel Arcángel llegará por primera vez desde Italia a Paraguay y tendrá un intenso recorrido por varias ciudades, donde los fieles podrán acercarse para venerarla.

La espera ya tiene fecha: el próximo 8 de octubre llegará a Paraguay la Espada de San Miguel Arcángel, un objeto religioso que por primera vez saldrá de Italia para visitar nuestro país.

El arribo está previsto en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi y, desde allí, será trasladada en procesión hasta la Catedral Metropolitana de Asunción.

El momento central será el viernes 9 de octubre, cuando a las 19:00 se realizará una misa especial con la presencia de autoridades, devotos y fieles.

La celebración estará presidida por el cardenal Adalberto Martínez Flores y durante la ceremonia se realizará la consagración de las familias y de la nación. Según la Iglesia, también estará presente el presidente de la República, Santiago Peña.

Los fieles tendrán todo el fin de semana para acercarse a la Catedral Metropolitana y venerar la Espada de San Miguel.

Además, se tiene previsto celebrar misas cada dos horas, con la participación de representantes de los once decanatos de la Arquidiócesis de Asunción.

Pero la visita no quedará solamente en la capital. La Espada emprenderá un recorrido por varias ciudades del país.

11 y 12 de octubre: Basílica Santuario de Caacupé.

13 y 14 de octubre: Catedral de Villarrica.

15, 16 y 17 de octubre: Catedral de San Lorenzo.

18 de octubre: despedida en la Catedral Metropolitana de Asunción.