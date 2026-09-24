La fuerza aérea suma un nuevo avión para llevar ayuda a todo el país

La Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) ya cuenta con un nuevo integrante, un moderno Cessna 408 SkyCourier, que será utilizado para transportar personas y cargas, además de apoyar en situaciones de emergencia.
La aeronave fue fabricada por Textron Aviation y adquirida con financiamiento de Itaipú Binacional. Su llegada permitirá reforzar la capacidad de respuesta de la FAP, especialmente en zonas alejadas donde muchas veces el acceso por tierra resulta complicado.
El nuevo avión podrá utilizarse para evacuaciones médicas, traslado de pacientes, transporte de personal y carga, asistencia humanitaria y operaciones de emergencia, entre otras tareas.
El SkyCourier es un avión bimotor turbohélice, equipado con motores Pratt & Whitney Canada PT6A-65SC. En su versión para pasajeros tiene capacidad para transportar hasta 19 personas y puede alcanzar una velocidad de crucero cercana a los 389 kilómetros por hora.
También puede ser configurado para transportar carga o combinar pasajeros y mercaderías, lo que le da mayor versatilidad para las diferentes misiones.