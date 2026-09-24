Buscar
Actualidad

La SEN lleva ayuda a familias afectadas por las inundaciones en Caazapá e Itapúa

Con las casas golpeadas por las lluvias y las inundaciones, varias familias de Caazapá e Itapúa recibieron una mano del Gobierno. La Secretaría de Em…

Agregar Crónica en
SEN lleva ayuda a afectados por inundaciones.

Con las casas golpeadas por las lluvias y las inundaciones, varias familias de Caazapá e Itapúa recibieron una mano del Gobierno. La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) llegó hasta las zonas afectadas para entregar ayuda y acompañar a las personas que están pasando por momentos difíciles.

En Caazapá, la asistencia llegó a familias del distrito de 3 de Mayo y del barrio Santa Teresa de Moisés Bertoni. Allí se distribuyeron elementos de primera necesidad como chapas, colchones, terciadas, frazadas y kits de alimentos.

La ayuda también alcanzó a familias afectadas por el temporal en Edelira, Itapúa, donde los equipos de la SEN trabajaron para atender a las personas que quedaron en situación vulnerable.

En San Cosme, también en Itapúa, la situación fue todavía más complicada debido a las inundaciones. Pese a los fuertes vientos y las condiciones difíciles del río, los funcionarios de la SEN se subieron a embarcaciones para llegar hasta las familias afectadas.

A bordo llevaron chapas de zinc, terciadas, colchones, frazadas y kits de víveres, buscando que las familias tengan al menos lo básico para sobrellevar esta situación.

Unite al canal de CRÓNICA en WhatsApp
TAGSNo hay tags para el artículo.

Últimas noticias