La SEN lleva ayuda a familias afectadas por las inundaciones en Caazapá e Itapúa Con las casas golpeadas por las lluvias y las inundaciones, varias familias de Caazapá e Itapúa recibieron una mano del Gobierno. La Secretaría de Em…

Con las casas golpeadas por las lluvias y las inundaciones, varias familias de Caazapá e Itapúa recibieron una mano del Gobierno. La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) llegó hasta las zonas afectadas para entregar ayuda y acompañar a las personas que están pasando por momentos difíciles.

En Caazapá, la asistencia llegó a familias del distrito de 3 de Mayo y del barrio Santa Teresa de Moisés Bertoni. Allí se distribuyeron elementos de primera necesidad como chapas, colchones, terciadas, frazadas y kits de alimentos.

La ayuda también alcanzó a familias afectadas por el temporal en Edelira, Itapúa, donde los equipos de la SEN trabajaron para atender a las personas que quedaron en situación vulnerable.

En San Cosme, también en Itapúa, la situación fue todavía más complicada debido a las inundaciones. Pese a los fuertes vientos y las condiciones difíciles del río, los funcionarios de la SEN se subieron a embarcaciones para llegar hasta las familias afectadas.

A bordo llevaron chapas de zinc, terciadas, colchones, frazadas y kits de víveres, buscando que las familias tengan al menos lo básico para sobrellevar esta situación.