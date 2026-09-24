Mercedes Almada y sus 43 años con muchas satisfacciones

La presentadora del Noticiero Central de Unicanal, Mercedes Almada, ayer estuvo de cumpleaños y fue un día inolvidable ndaje para la periodista.

“Realmente la pasé súper bien, fue un día hermoso desde que amaneció, me levantaron ya con un desayuno, mis hijos, mi familia, es un día muy bendecido, me llamó mucha gente, me escribió muchísima gente que incluso con quienes no tengo ese contacto diario, pero que no se olvida una fecha especial para mí, es más, soy muy feliz de mi cumpleaños porque me encanta cumplir años. Es una fecha especial para mí, en serio”, dijo Mercedes a Crónica.

“La verdad que me estos 43 años me llegan con muchísimas satisfacciones, estoy feliz de haber vivido en los últimos años muchas cosas que eran parte de mi sueño, así que hoy vivo una realidad muy positiva, mirando el futuro. Ojalá tenga otros 43 y otros 50 años más para seguir cumpliendo sueños”.

Los compañeros del canal le sorprendieron avei a la cumpleañera, “siiii, comimos un asado delicioso, realmente nuestro asador se lució y compartimos muy poco tiempo porque entre un programa y otro tengo pocos minutos, pero pero lo importante es que sí pudimos compartir y relajarnos un rato y esos pocos minutos fueron hermosos y ya es es como te decía, es una costumbre ya acá en la empresa”, manifestó muy feliz por ese detalle de loperro con la agasajada.

Mercedes comentó que hace poco nomás está en la empresa, donde la recibieron con los brazos abiertos voi, “hace poco tiempo estoy trabajando acá y realmente me me recibieron muy bien, hay mucha cordialidad, mucho respeto. Siempre hay detalles que corregir, como todos los días, pero hacemos un grupo laboral muy lindo, muy ameno”.

“Si bien podía haberme tomado el día libre porque es un beneficio que tenemos aquí en VMedia, yo elegí pasar trabajando y el día libre lo tomo hoy, así puedo enganchar con un fin de semana y disfrutar un poquitito más al tener unos días más para poder compartir en familia”.