Odesur: Nueva medalla para el remo gracias a Fio Rodríguez La remera nacional sumó la presea número 27 para Paraguay en esta edición de los Juegos Sudamericanos, siendo el remo una de las disciplinas que más ha cosechado en el certamen.

La remera paraguaya Fiorella Rodríguez ganó ayer miércoles la medalla de plata en la modalidad de singles femenino, esto durante los Juegos Odesur 2026 que se disputan en Santa Fe, Argentina. De esta manera, la delegación del Team Paraguay suma 27 medallas en total, 5 de oro, 8 de plata y 14 de bronce.

El remo ha sido de las disciplinas más destacadas durante esta edición de los Juegos Odesur 2026 para nuestro país, ya que ha conseguido medallas en distintas modalidades, incluyendo singles, dobles y ocho con timonel.

De momento, la delegación paraguaya aún no se ha acercado a la gran participación que tuvo en la anterior edición de los Juegos Sudamericanos, la cual se realizó en nuestro país, en donde se alcanzó la cifra de 48 medallas obtenidas.