Ojepilla “coca” en un camión de arroz en el Este Camionero trató de ocultar 32 kilos de la droga pero fue pillado por la poli.

¡Carga blanca entre los granos! Agentes policiales interceptaron a medianoche a un joven que llevaba una peligrosa encomienda oculta en su camión. El procedimiento de película se realizó sobre la conocida ruta PY02, en la calurosa zona de Ciudad del Este.

El conductor arrestado fue identificado como Augusto P. C., un arriero de apenas 26 años de edad. El sujeto iba al volante de un enorme tractocamión repleto de bolsas de arroz para despistar a las autoridades.

Sin embargo, los uniformados no cayeron en la trampa y revisaron meticulosamente hasta el último rincón de la pesada máquina. Debajo de la cabina del rodado pillaron una guarida secreta con 30 paquetes envueltos con cinta de color verde.

Al abrir los envoltorios confirmaron que se trataba de nada menos que 32 kilos de presunta pasta base de cocaína. La mercadería de alto valor en el mercado negro quedó incautada al toque por parte de los agentes intervinientes.

El chofer quedó detenido con las esposas puestas y fue derivado directo a los calabozos a disposición de la Fiscalía. La policía sospecha que el cargamento de polvo blanco iba directo a cruzar la frontera para alimentar al narcotráfico.