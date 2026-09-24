Ojepilla puñales, drogas y hasta caña en requisa de cárcel El operativo se dio en la penitenciaría de Concepción.

Una requisa sorpresa en el Pabellón C dejó al descubierto el tremendo “combo fiestero” que escondían los reos. En medio del pasillo de la planta alta, los guardias revisaron un basurero y hallaron una caja con 15 panes de marihuana listos para la venta.

Antinarcóticos de la Policía hizo la prueba de campo y confirmó que el “regalito” pesaba casi un kilo de pura macoña. Pero la cosa no terminó ahí, porque los presos también tenían su propia bodega oculta para bajarse unos tragos.

Se incautaron 10 petacas de whisky y una botellita de caña para “alegrar” las frías noches de encierro. Para rematar, la requisa sacó de circulación seis peligrosas estoques de fabricación casera y una lima tipo chaira.

El operativo sorpresa fue encabezado por el personal de seguridad del Penal, ubicado sobre la Ruta PY05. Todo lo incautado fue reportado al toque a los fiscales de la Unidad Antidrogas y de la causa penal ordinaria.

La droga irá directo como evidencia a la fiscalía especializada, mientras las armas y el escabio quedaron requisados. Los jefes penitenciarios ajustan los controles para saber cómo cuernos entraron el chupilca y la droga a la celda.