Petropar avei sube el precio del combus

Petropar le metió un reajuste a la nafta y al gasoil desde este jueves. Los que usan diésel van a tener que rascarse la cabeza: el diésel Porã y el Mbarete subieron un feo G. 495 por cada litro. Los conductores que le cargan de la buena tampoco zafaron: la nafta Aratiri de 97 octanos tuvo un tironazo hacia arriba de G. 150 por litro.

La única buena noticia dentro del apretón es que la nafta Kape 88 y la Oikoite 93 congelaron sus precios y se mantienen al mismo costo. Los choferes que fueron a cargar temprano se quedaron con la boca abierta al ver los nuevos números marcados en las mangueras de las estaciones.

El golpe se siente fuerte para los laburantes del volante, justo en un momento donde cada guaraní cuenta para estirar el sueldo hasta fin de mes. En las estaciones de servicio no faltaron los suspiros y las quejas de los automovilistas que vieron cómo el tanque se llena con más plata.

Muchos ya andan haciendo números finos para ver cómo achicar los viajes en la semana o pasar a las opciones más económicas para no quedarse en llanta. Los dueños de vehículos esperan que la suba no salpique a otros rubros de la canasta básica familiar para no apretar más el cinturón.