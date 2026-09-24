Policía que rescata animales será reconocido por Diputados No solo se pone el uniforme para salir a patrullar. También dedica parte de su tiempo a salvar animales que fueron abandonados, maltratados o que se …

El policía rescatista será reconocido en Diputados por su labor.

No solo se pone el uniforme para salir a patrullar. También dedica parte de su tiempo a salvar animales que fueron abandonados, maltratados o que se encuentran en peligro. Por esa tarea, el oficial segundo Carlos Miguel Ruíz será reconocido por la Cámara de Diputados.

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de declaración para destacar la labor del agente policial, conocido por su trabajo como rescatista de animales.

La iniciativa fue presentada por la diputada Alexandra Zena y busca reconocer el compromiso, la valentía y la sensibilidad que demuestra Ruíz cada vez que interviene para rescatar a un animal en situación de vulnerabilidad.

El policía se ganó el cariño y el reconocimiento de muchas personas por su dedicación al rescate de animales callejeros y por promover la adopción responsable.

Desde la Cámara Baja señalaron que la protección de los animales no es tarea de una sola persona, sino un compromiso que debe involucrar a las instituciones, organizaciones y a toda la ciudadanía.

El proyecto también pretende poner en el foco a aquellas personas que, desde su trabajo diario, aportan a combatir el maltrato y a mejorar la vida de los animales.

Como parte del reconocimiento, está prevista la entrega de una placa al oficial Carlos Ruíz durante el inicio de una próxima sesión ordinaria de Diputados, en una fecha que será definida por la Mesa Directiva.

Así, detrás del uniforme y de su labor como policía, queda también la historia de un hombre que encontró otra manera de servir: tendiendo una mano a quienes no pueden pedir ayuda con palabras.