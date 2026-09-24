“Quise renunciar a mis raíces”, confesó Luchi Rubín La periodista Luciana Rubín, hija de Pelu Rubín, habló de sus inicios en los medios de comunicación y la presión de venir de una familia de comunicadores.

Luchi Garcia visitó el programa “De Taquito”, donde habló con las panelistas de su carrera profesional y el peso de ser una generación de los “Rubin”, trabajando en los medios de comunicación. “Quise renunciar un poquito a mis raíces”, confesó durante la charla, donde las chicas reconocieron lo buena que era la comunicadora en la época que tiraba contenidos en su blog.

“Al comienzo de mi carrera yo no voy a meterme en esto para no hacer lo mismo que mi familia”, contó la periodista, quien en sus inicios se encargó de la comunicación institucional de organizaciones del sector privado. “El no cumplir con las expectativas, las comparaciones”, fueron algunos de los motivos que le quisieron llevar hacia otro rubro de la comunicación.

“Pero después creo que una va creciendo también, una se va curtiendo. Capaz en ese momento no estaba lista porque no sé, era una adolescente y capaz me iba a golpear de otra manera, qué sé yo. Pero así nomás es la vida, o sea, yo creo que uno tiene que estar dispuesto a exponerse, en caso de que nos guste esta carrera”, relató como cambió su pensamiento.

La realidad es que Luchi desde muy pequeña se sintió atraída por todo lo relacionado al arte, “siempre me gustó lo que tiene que ver con los medios, era famosa en la escuela y hacía los eventos”, contó.