Reducen a guardia y se llevan caja fuerte Una gavilla de delincuentes, con armas largas en mano, fueron los responsables. Ocurrió en Minga Guazú.

¡Golpe de película en el Este! Una gavilla de criminales tomó al asalto una distribuidora de agua en el kilómetro 24 de Minga Guazú. Tres a cuatro delincuentes con armas largas entraron por la parte trasera del predio en plena madrugada y sorprendieron al guardia.

El trabajador Gabriel P. (54) fue encañonado, reducido y maniatado por los maleantes mientras realizaba su patrullaje habitual. Con la cancha libre, los banidos ingresaron al local para apoderarse de una pesada caja fuerte que guardaba una jugosa recaudación.

Trascendió que la caja metálica contendría unos 100 millones de guaraníes en efectivo, producto del laburo de la empresa.

Sin perder tiempo ni despeinarse, cargaron el pesado botín en una camioneta Mitsubishi Montero que pertenecía a la propia distribuidora. Las cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que los asaltantes huían cómodamente con el vehículo de sus víctimas.

Horas más tarde, los investigadores localizaron la camioneta robada abandonada en un empedrado del barrio Pablo Rojas de Ciudad del Este.

Los agentes policiales inspeccionaron la nave en busca de huellas dactilares y pistas que permitan identificar a los audaces ladrones. El golpe fue calculado al milímetro y la Policía busca desesperadamente a la banda de pesados que dejó al guardia atado de pies y manos.