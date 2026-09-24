Una menor murió en extrañas circunstancias Fue llevado al hospital de Areguá por un cuadro de asma.

Una niñita de tan solo 10 años falleció de manera trágica durante la madrugada de hoy. La pequeña llegó sin signos de vida hasta las urgencias del Hospital distrital de Areguá cerca de las 02:45 horas de este jueves. Los médicos de guardia no se rindieron y le practicaron intensos trabajos de reanimación, pero lastimosamente la menor no reaccionó.

Su desconsolada madre contó a la policía que la nena padecía de asma y se trataba en el Hospital Regional de Luque. Durante la madrugada la criatura empezó a sentirse muy mal, por lo que la familia la cargó volando para llevarla al centro médico.

Al sitio llegaron agentes de Criminalística y el médico forense para revisar el cuerpito e inspeccionar las causas del deceso. El profesional confirmó el lamentable diagnóstico: la causa probable de la partida de la pequeña fue una muerte súbita.

El caso fue elevado al toque al agente fiscal de turno del Ministerio Público para tomar las medidas correspondientes. Por orden de la Fiscalía, los restos de la niña fueron entregados a sus familiares para que le den el último adiós.

Toda la comunidad aregüeña quedó consternada por la partida inesperada de la angelita que enluta a una humilde familia.