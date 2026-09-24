[VIDEO] ¡Cuiden la tierra!, pidió la periodista al rollo voi La comunicadora de La Tribu 650 AM Caro Arévalo compartió en su muro los días maravillosos que pasó conociendo a los “Colosos de la Tierra”. En charl…

La comunicadora de La Tribu 650 AM Caro Arévalo compartió en su muro los días maravillosos que pasó conociendo a los “Colosos de la Tierra”. En charla con Crónica tiró que fueron hasta el sur del país para conocer los árboles de Obligado, Encarnación, Bella Vista, Guairá y así disfrutar de aire puro, la rica historia de los gigantes de Paraguay.

Caro reconoció el trabajo que realizan los organizadores, “hay gigantes que no veríamos, si no fuera por Colosos de la Tierra. Árboles nativos inmensos, escondidos en propiedades privadas a las que solo esta campaña nos permite llegar. ¡Son nuestro patrimonio natural”, expresó.

La periodista pidió a loperro que cuiden la tierra, y sugirió avei aprovechar la oportunidad con el proyecto, “nos enseñan que el camino es uno solo: más educación ambiental para mejorar nuestra calidad de vida y proteger la única casa que compartimos todos”, remató.