[VIDEO] “El que puede, puede” Enterate del regalazo que le había dado Gaby del Campo a su exchuli ¡Oita che cavaju! Un temblor digital causó la entrevista de Gaby del Campo, quien confirmó en el stream Kaos con K, donde confirmó que César Trinidad…

¡Oita che cavaju! Un temblor digital causó la entrevista de Gaby del Campo, quien confirmó en el stream Kaos con K, donde confirmó que César Trinidad se hizo del hepy con ella.

La cuerona he’i que solo llegó a regalarle un perfume nomas, pero el creador de contenidos Toñito Gaona, que era super ami de la cuerona, le descubrió todo en un posteo. “Mentirosa sos Gaby del Campo, hasta para su moto le compraste. Lloraba como esa perra por su odara”, omoi Toñito en Instagram, confirmando que sí le compró un regalo súper caro voi.

“César Trinidad nos educó y no fue un je’ureilo, yo me acuerdo de la moto de César, un día vino apareciendo con la moto, él y Arturo eran los noteros de “No somos ángeles”, yo era panelista con Lety Medina y Álvaro Mora era el conductor. Yo me acuerdo de esa moto”, tiró Carmiña al aire.