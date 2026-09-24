Cuerona anunció que “mimará” a seguidor que tenga más “Me Gusta”

Guyryry armó en su perfil de Instagram la cuerona Majo Correa cuando tiró un anuncio muy particular. Loperro se volvieron totalmente locos. “Voy a detonar (ya tu sabes) al comentario que tenga más ‘Me gusta’”, he´i. Al toque loperro empezaron a tirar sus ideas y a pedir los corazoncitos correspondientes para ser detonados.
“Ya que muchos me pidieron voy a detonar al comentario con más likes de este video”, disparó.
Más de un arriero tiró que tod
avía no debutó porque le está esperando a ella ndaje. “Mi sueño es solo conocerte”, le tiraron otros. Lo cierto es que Majo Correa armó flor de sarambi jeyma en su cuenta social y loperro solo esperan conocer el resultado para que la promesa sea cumplida.