Cuerona anunció que “mimará” a seguidor que tenga más “Me Gusta” Majo Correa interactúa a full con sus seguidores y en esta ocasión tiró un anuncio que prendió las redes.

La cuerona Majo Corr.ea tiró un anunció que subió el calor en las redes

Guyryry armó en su perfil de Instagram la cuerona Majo Correa cuando tiró un anuncio muy particular. Loperro se volvieron totalmente locos. “Voy a detonar (ya tu sabes) al comentario que tenga más ‘Me gusta’”, he´i. Al toque loperro empezaron a tirar sus ideas y a pedir los corazoncitos correspondientes para ser detonados.

“Ya que muchos me pidieron voy a detonar al comentario con más likes de este video”, disparó.

Más de un arriero tiró que tod

avía no debutó porque le está esperando a ella ndaje. “Mi sueño es solo conocerte”, le tiraron otros. Lo cierto es que Majo Correa armó flor de sarambi jeyma en su cuenta social y loperro solo esperan conocer el resultado para que la promesa sea cumplida.