[VIDEO] Mirá este dúo que la rompió en un karaoke ¡Pemañaminaaa!...dos de las mujeres más queridas del país se encontraron en el este del país y compartieron una velada súper agradable, hasta donde h…

¡Pemañaminaaa!...dos de las mujeres más queridas del país se encontraron en el este del país y compartieron una velada súper agradable, hasta donde hubo karaoke y todo.

La cantante Mily Brítez y Larissa Riquelme se encontraron en Ciudad del Este, y La Novia del Mundial no perdió la oportunidad de volver a cantar con Mily, como lo había hecho en el 2012 en un programa de televisión.

Lari compartió este nuevo encuentro en sus redes sociales, donde subió el video, acompañando al posteo.

“Hay sueños que, aunque pasen los años, siguen viviendo dentro de la persona, y uno de los míos siempre fue cantar. En el 2012, Mily me dio la oportunidad de subir a un escenario junto a ella y cantar “Amiga mía” en un programa de televisión. Ese momento fue muy especial para mí y nuestro video terminó recorriendo el mundo”, escribió la modelo y periodista.

La comunicadora expresó que el canto es una de sus pasiones, “sé que no soy cantante, pero cantar es una de esas cosas que siempre me apasionó y que disfruto con todo mi corazón y tantos años después, la vida nos volvió a juntar”.

“En este 2026 volví a cantar ‘Amiga mía’ con Mily y por un momento sentí que regresaba a aquel escenario donde uno de mis sueños se hizo realidad”, expresó en las redes con mucha alegría.

Upei agradeció de corazón a la cantante por la nueva oportunidad que le dio para poder cumplir esa pasión que siente por la música.

“Gracias Mily por aquella oportunidad y por volver a compartir este momento conmigo tantos años después, porque hay sueños que nunca se olvidan, te quiero mucho @milybritezmusica”.