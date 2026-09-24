[VIDEO] ¡Prohibido envejecer! Con tuti voi le cañeó a su “leka” Salieron a dar la caminata del día, pero la doña le hizo saber algunas cositas que no le gustan a su mena.

“En la medida que te haces más viejo te vas achicando”, le dijo la empresaria e influencer Carmen Quiñonez a su mena Cristian El Rasta. La cuerona le trozó con tuti en un videito donde se mostraron haciendo la rutina de la caminata, para mantener el cuerpito en forma. La cañeada no paró un solo paso, la cuerona le reclamó al arriero que en la medida en que “itujave”, se hace más viejo”, se quedá más fleflé, entre otras cosas.

Carmen he´i que en el pasado daba gusto caminar y mirarle a su churro, “antes vos te ibas caminando al frente y daba gusto mirarte esa tu pierna se marcaba, todo durito. Ahora es todo blandito y de tu panza si que ni hablemos”, le fulminó a su maridito. Pero lo que de verdad importa es que pese a la bajada de caña, el arriero sigue firme detrás de su enamorada.