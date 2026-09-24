[VÍDEO] “Quintanita” afirma que llega a la Albirroja en su mejor momento El volante Hugo Quintana ha tenido su primera convocatoria a la Selección Paraguay, y además de expresar su enorme alegría, aseguró que se encuentra en su mejor momento para sumarse al equipo.

El volante paraguayo Hugo Quintana, actualmente en el Independiente del Valle de Ecuador, fue convocado por primera vez a la Albirroja para las fechas FIFA previstas para esta y la siguiente semana. En una entrevista al jugador publicada en las redes de la selección, este no ocultó su alegría por llegar al equipo nacional.

“Muy feliz por esta convocatoria, es un sueño que tengo desde chico”, afirmó el ex Olimpia, agregando que esta “me agarra en el mejor momento de mi carrera futbolística, en una edad muy buena y estoy mucho más maduro que antes”.

El volante agregó que “vengo a un equipo mundialista, donde hicieron un gran Mundial entonces la responsabilidad es grande, pero estoy preparado”.

Paraguay jugará dos partidos amistosos ante Bolivia este domingo 27 de septiembre a las 17:30 y el próximo viernes 2 de octubre ante Colombia desde las 21:00, ambos juegos en Estados Unidos.