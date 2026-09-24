[VÍDEO] Tenista rusa manda saludo al Paraguay en perfecto guaraní Anna Blinkova sorprendió a los perros haciendo un vídeo para todos sus seguidores paraguayos hablando nuestro idioma.

Los responsables de la cuenta de Twiter/X, “Drive Cruzado”, hicieron público un vídeo especialmente enviado por la tenista rusa Anna Blinkova, actual N° 87 WTA, mandando un saludo especial en guaraní a sus seguidores paraguayos, y agradeciendo el apoyo recibido en los últimos días.

Cabe señalar que la tenista habla 7 idiomas y en este momento se encuentra aprendiendo el guaraní poco a poco. Anna comenzó diciendo directamente “ha upéi, Paraguay? Mba’eichapa che angirũ kuéra?”

Luego de esto, pasó a comentar que se encuentra actualmente en su casa en Francia, preparándose para la que será su última gira en lo que va del año. Acerca de las últimas competencias que le quedan, la tenista dijo también en guaraní “toiko la oikoa, jahareita hese”.