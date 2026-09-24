[VÍDEO] Villasanti emocionado por la nueva oportunidad que tendrá en la Albirroja El volante del Gremio buscará tener un nuevo comienzo en la Selección Paraguaya luego de haber quedado fuera del Mundial por una lesión.

El canterano de Cerro Porteño, y actual jugador del Gremio de Porto Alegre, Mathias Villasanti, habló sobre su vuelta a la Selección Paraguaya luego de haber quedado marginado de la convocatoria a la Copa Del Mundo debido a una lesión en la rodilla. Reconoció que aquel fue un momento bastante duro en su carrera.

“Obviamente muy contento. Me tocó volver después de un tiempo, así que se siente como si fuera la primera vez otra vez. Estoy muy contento de estar acá. Pasaron momentos difíciles, pero estoy muy contento de volver a iniciar un nuevo proceso con la selección”, expresó Mathías en una nota publicada en las propias redes de la Selección.

El jugador albirrojo afirmó que no toma esto como una revancha, sino más bien como un fruto del trabajo que venía realizando desde hacía tiempo, mencionando que hizo todo lo posible para poder estar en la cita mundialista, pero no se pudo llegar. No obstante, valoró el esfuerzo de sus compañeros que lograron una performance histórica de la Albirroja.

“Me puso muy contento la forma en la que nos representaron todos. Mis compañeros fueron impresionantes en todos los partidos, entonces me puse muy contento también por ese lado. Eso ya quedó atrás, ahora estamos en un nuevo proceso, un nuevo camino, vienen desafíos importantes en adelante”, apuntó.