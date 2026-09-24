[VIDEO] Vuelve a los escenarios y purea su figura nueva Ramonita Vera está feliz y compartió ese sentimiento con sus seguidores en las cuentas sociales. La cantante se tomó unos días libres y fuera de los …

Ramonita Vera está feliz y compartió ese sentimiento con sus seguidores en las cuentas sociales. La cantante se tomó unos días libres y fuera de los escenarios para el proceso de recuperación, después de haberse hecho algunos arreglitos en el cuerpo. Anunció su vuelta a los escenarios y que ya se siente al 100%.

En charla con Crónica dijo que está muy bien, “ya con nueva figura, el volver a lo que tanto amo que son los escenarios. Si bien no fue largo mi reposo, pero para una artista activa como yo eso ya fue una eternidad. O sea más no puedo pedir estoy demasiado bien”, dijo.

“Volví a mi lugar feliz. A mis shows, a cantar, a bailar y a compartir con ustedes. De vuelta al ruedo y con más ganas que nunca. Estamos con una semana bien cargada”, es el mensaje que tiró Ramonita.