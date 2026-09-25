¡A aceitar el esqueleto! Se viene el ReumaFest ¿Quién dijo que por tener dolores en las articulaciones hay que quedarse quietito? ¡Ni ahí! La Sociedad Paraguaya de Reumatología prepara una verdade…

¿Quién dijo que por tener dolores en las articulaciones hay que quedarse quietito? ¡Ni ahí! La Sociedad Paraguaya de Reumatología prepara una verdadera fiesta para quienes conviven con enfermedades reumáticas.

La cita será el sábado 24 de octubre, en el Muelle del Centro Cultural del Puerto de Asunción, y la actividad se denomina, ¡ReumaFest! donde habrá música, entretenimiento, gastronomía, arte y varias actividades para compartir.

La propuesta es sencilla es dejar por unas horas el consultorio, los estudios y los medicamentos y salir a disfrutar con gente que entiende perfectamente lo que significa convivir con dolores en los huesos

El doctor Julio Mazzoleni lanzó la invitación y aseguró que será una fiesta para celebrar la lucha, la fuerza y las historias de los pacientes.

Y ojo, que no hace falta tener diagnóstico para ir. La familia también está invitada, porque acompañar también es parte del tratamiento, he’i el reumatólogo.

Además, habrá espacio para que los participantes muestren sus emprendimientos, manualidades, arte y hasta sus habilidades culinarias.

Así que ya saben, el 24 de octubre se sacuden las articulaciones, se deja de lado el “¡ay, mi cintura!” por un rato y se sale a mover el esqueleto.