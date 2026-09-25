Atentan contra un periodista: “Había una buena plata por mi cabeza” Quemaron su vehículo durante la madrugada.

Un desconocido quemó intencionalmente el auto del periodista César Candia frente a su propia casa en Yasy Cañy, Canindeyú. El corresponsal del SNT y C9N descansaba plácidamente con su familia cuando un fuerte estruendo los hizo saltar de la cama del susto.

Al revisar el circuito cerrado, pillaron a un encapuchado acercándose sigilosamente hasta el vehículo estacionado en la vereda. El malviviente roció un líquido inflamable sobre el rodado, le prendió fuego al toque y escapó corriendo en medio de la oscuridad.

Las llamas redujeron a chatarra el automóvil del comunicador, causándole cuantiosos daños materiales en un abrir y cerrar de ojos. Candia denunció con todo el hecho y no duda de que se trata de un atentado directo para amedrentarlo por su labor periodística.

Toda la comunidad del Norte quedó conmocionada por el violento ataque que puso en grave riesgo la vida de toda una familia. Agentes de la Policía Nacional e investigadores de la zona ya tienen las grabaciones para intentar identificar al pirómano.

El caso ya está en manos de la Fiscalía, que busca destapar la olla y descubrir quién está detrás de este apriete mafioso. Los gremios de la prensa exigen garantías y piden a las autoridades que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables.

La víctima, tras el susto, explicó a la 1080 AM. “Un hombre llegó encapuchado y derramó, aparentemente, combustible por nuestro vehículo e incendió. Pasamos un susto tremendo. Nunca en mi vida pasé un susto tremendo como lo que pasamos hoy como familia”.

Agregó que “me dijeron que se estaban a acordando de mí personas muy poderosas del departamento y que supuestamente había una buena cantidad de plata por mí cabeza, pero fue eso en medio del roce político que se tiene por acá. También, estábamos publicando a un señor que era un supuesto estafador”.