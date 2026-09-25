Horacio Cartes y Pedro Alliana fortalecen unidad de la ANR con miras a municipales y al 2028 En la mañana de este viernes, Horacio Cartes y Pedro Alliana mantuvieron una reunión donde ambos hablaron de unidad y proyección electoral.

La reunión que mantuvieron los capetos del partido colorado fue en el marco de las diferencias surgidas dentro de Honor Colorado por la definición de la dupla presidencial para 2028.

Tras la reunión, Alliana señaló a través de sus rede sociales que ambos priorizan la unidad del Partido Colorado y las necesidades de la población en salud, medicamentos, vivienda y educación.

También planteó como objetivos electorales las municipales del 4 de octubre y el proceso hacia las elecciones generales de 2028.