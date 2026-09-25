Joshua y un viernes complicado en el circuito de Bakú El piloto paraguayo enfrentó diversos problemas durante la sprint y la primera carrera principal, llegando incluso a no completar esta última.

El piloto paraguayo de Invicta Racing en la Fórmula 2, Joshua Duerksen, se encuentra participando del Circuito Callejero de Bakú, Azerbaiyán, y lo cierto es que ha tenido un viernes bastante negro, ya que en las qualys terminó lejos del top 10 y en la sprint no completó la carrera.

Cuando Joshua se encontraba en la vuelta 18, justo al llegar a la primera curva, terminó chocando contra las barreras, por lo que no pudo reanudar la marcha y obligó a la salida del coche de seguridad. Ante esto, le fue aplicada la penalización menor de cinco segundos, pero como no completó la carrera, esto se convirtió en una penalización de tres puestos en la parrilla de salida de cara a la primera carrera principal.

Ya en la carrera principal las cosas estuvieron lejos de mejorar, ya que el paraguayo tuvo que salir en la P16 y cuando se disputaba la vuelta 12, en la curva 3, fue parte de un accidente múltiple junto a varios coches que quedaron fuera de carrera.

Ahora, al piloto compatriota le queda la segunda carrera principal que se correrá el sábado, a partir de las 4:00.