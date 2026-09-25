Lars Flaming y otro oro más en los Odesur El atleta compatriota se hizo con la máxima presea en la competencia de lanzamiento de jabalina en los Odesur.

El Team Paraguay amaneció este viernes con 32 medallas en su poder, luego de una noche de jueves bastante fructífera para los atletas paraguayos. Mientras Fio Gatti y Luján Palacios se hacían con el oro en la modalidad de dobles de squash, Lars Flaming hacía lo propio en la competencia de lanzamiento de jabalina.

De esta manera, Lars se suma a Erika Alarcón (patinaje artístico), Julio Mirena (patinaje de velocidad), Nicole Martínez (remo), Sofía García (golf), al equipo mixto de golf, y al dobles femenino de squash como uno de los deportistas nacionales que llevó a Paraguay a la cima de su respectivo podio.

Este viernes, la delegación compatriota tendrá la oportunidad de sumar dos preseas máximas más, ya que el equipo masculino de fútbol disputará la final ante Argentina, mientras que en pádel ocurrirá lo mismo.