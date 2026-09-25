“Llegó el momento de demostrar lo que sabe” Con el Guma en la mira, Sebastián Lentinelly se prepara para el partidazo en “La Huerta”.

El clásico blanco y negro de este lunes tiene varios condimentos que lo hacen aún más llamativo. Uno de ellos es que en el arco de Olimpia estará el uruguayo Sebastián Lentinelly, que no ha tenido demasiadas chances por el gran rendimiento que siempre tiene Gastón Olveira, pero que esta vez tendrá una prueba de las complicadas en “La Huerta”.

Edgardo Lasalvia, representante del arquero charrúa, aseguró que Sebastián está más que preparado para superar esta prueba. “El lunes tenemos un gran examen y estoy seguro que lo vamos a salvar, estamos acostumbrados a la presión y cuando tenemos presión es cuando demostramos lo que somos”, comentó Lasalvia a la 1080 AM.

“Él está muy feliz, fuimos a Olimpia buscando esto (conseguir oportunidades) y llegó el momento de demostrar lo que sabe y por qué el club se fijó en él. No ha tenido muchas oportunidades pero están muy contentos con él por el tipo de persona y por lo profesional que es”, agregó el empresario.

Esperando por Edu. En cuanto al plantel franjeado, “Vitamina” comenzará a perfilar el equipo en el entrenamiento de hoy viernes. La única duda que mantiene el DT se llama Eduardo Delmás. “Vita” esperará a ver en qué condiciones vuelve de su participación en los Juegos Odesur (hoy juega la final) y dependiendo de eso lo incluiría entre los titulares o irá al banco.

El resto del equipo, salvo Gastón Olveira, sería el mismo que arrancó ante San Lorenzo. Las únicas bajas son Bryan Bentaberry con rotura fibrilar y Derlis González con una molestia en el talón.