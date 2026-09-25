Luqueño y Guaraní abrirán una nueva fecha en Itauguá Este viernes tendrá lugar el primer partido de una nueva jornada del Torneo Clausura 2026, con el chanchón recibiendo al aborigen en el Luis Salinas.

El Sportivo Luqueño, dirigido ya de nueva cuenta por Lucas Barrios, recibirá este viernes desde las 16:30 a Guaraní en el Estadio Luis Salinas del 12 de Octubre de Itauguá, ambos llegando luego de victorias importantes teniendo en cuenta las distintas situaciones que enfrentan en el Torneo Clausura.

El local intentará aprovechar el subidón anímico que representó haber derrotado a Recoleta FC por 1-0 en la fecha pasada, esto en el re debut de Lucas Barrios como DT auriazul, reemplazando a Hernán Rodrigo López, que había dejado el banco del chanchón luego de la dura derrota ante Olimpia.

Por su parte, el Guaraní de Francisco Arce intentará seguir escalando posiciones luego de haber vencido a un duro Sportivo Trinidense también por la mínima diferencia.