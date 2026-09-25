¡Mamau! Dahiana tiró tips de cómo conseguir este cuerazo La comunicadora Dahiana Bresanovich prendió fuego en el muro del Instagram con su foto en biquini. Pureó su cuerazo, recibió todo tipo de halagos en …

La comunicadora Dahiana Bresanovich prendió fuego en el muro del Instagram con su foto en biquini. Pureó su cuerazo, recibió todo tipo de halagos en las redes y en charla con Crónica tiró el secreto en cinco acciones claves que tienen que hacer lachi para marcar la silueta completa. Sin dudas, lo más importante siempre es la salud.

“Entre semana trato de no consumir pan, azúcar ni lácteos. Desayuno y meriendo huevos revueltos con café, almuerzo y ceno pollo o carne con arroz integral y ensaladas variadas pero de vez en cuando me doy mis permitidos. Trato de hacer ejercicios todos los días ya sea en el gym o en mi casa”, pasó el dato al rollo.

Lo argel es que recibió avei cañeada de una doña que se le fue con todo, “si no trabajas, dependes de tu marido, vas a tener todo el cuerpo que quieras ya que no haces nada. Solo te desvivis por tu ‘salud’”. La paciencia y el tacto de la periodista dieron en el ojo para responder el prejuicio, “que feo que todavía haya mujeres que solo juzgan sin saber con el simple fin desmeritar a otra mujer”, he´i y le explicó todas sus actividades, ¡para que sepa bien quien es!