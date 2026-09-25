Mirá el nuevo look de Clara Franco: “como a mí me gusta” La artista sorprendió al rollete con su nuevo corte de pelo.

La actriz Clara Franco está de cumpleaños y se autorregaló un nuevo look que dejó con los ojos cuadraditos al rollete voi, porque demasiado juky le queda su nuevo corte.

“Yo siempre quise tener el pelo largo, es más, me encanta, me encanta tener un mundial cabello, siempre me encantó y yo creía que sin mi pelo no iba a haber otro mundo, aunque de hecho en algún momento voy a volver a tener mi alargue”, dijo Clara a Crónica.

Las largas horas de tener peluca puesta y el pelo atado le hizo pensar ndaje en cambiar de peinado ndaje.

Clarita fue a su peluquera de toda la vida y le pidió el cambiazo, “Entonces empecé a cortarme pues dije, ‘quiero ser rubia otra vez, quiero ser rubia, quiero ser rubia’. Y empezó a cortar un chiquitito, que te vamos a poner este cabellito para que sea todo bien, todo muy fashion, pero después le dije, ‘Me quiero rapar’, tipo Masivo ya nomás”.

“Quiero ser rubia manteca dije y mi peluquera divina, mi amiga, me dijo: ‘no por favor, la gente no queremos que te cortes el pelo así’. Entonces agarré y me fui a lo seguro, me fui a o sea me fui junto a un amigo, Pablo Morínigo, que me sugirió lo así lo que tenés que hacerte, porque yo quería corto, ‘Entonces, bueno, haceme vos y ¡brin bran brun!’ Y estoy tan feliz”, gatilló la comediante.

La artista explicó que es todo un desafío hacer un cambio de look para ella, “una amiga me dijo que ponga un cartel por mi espalda y que diga ‘tengo espejo’ para la gente que opina, y no importa porque a mí me encantan las sugerencias, las opiniones”.

“Y pensándolo bien, si no le hago daño a nadie, si es como a mí me gusta, por eso estoy muy contenta y muy feliz. De hecho, lo hubiese hecho en cualquier momento de la vida, pero estoy en una etapa diferente, pues, acá con mi jagua’i. En mi lugar, en mi espacio, estoy en construcción en todos los sentidos de la vida, en cuanto a mi casa, a mis cosas, en mi vida espiritual y en todo todito en construcción y en la lucha, pero bien”, gatilló finalmente.