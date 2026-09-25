Ministro cayó de sorpresaite al Hospital de Calle’i y se topó con las largas filas Sin aviso y bien tempranito, el ministro de Salud, Isaías Fretes, dijo koreko gua al llegar al Hospital General de San Lorenzo, en Calle’i, para ver …

El ministro de Salud llegó de sorpresa al Hospital de Calle'i.

Sin aviso y bien tempranito, el ministro de Salud, Isaías Fretes, dijo koreko gua al llegar al Hospital General de San Lorenzo, en Calle’i, para ver con sus propios ojos cómo está funcionando el servicio.

El ministro recorrió varias áreas, como urgencias, laboratorio, internación, terapia de adultos y urgencias pediátricas. Pero también se acercó a los pacientes que estaban esperando y escuchó sus reclamos.

Una de las postales que encontró fue la de siempre, largas filas de personas esperando sacar turno, ya sea para consultar con un médico o hacerse algún estudio.

Ante esta situación, Fretes adelantó que se analiza crear una aplicación para sacar turnos desde el celular, con la intención de evitar que la gente tenga que madrugar y pasar horas haciendo cola.

También habló de reforzar las Unidades de Salud de la Familia (USF) para descongestionar el hospital.

Durante la recorrida quedaron además varias tareas pendientes, como más camas pediátricas, mayor respuesta para terapia neonatal y obras que todavía faltan terminar en terapia de adultos.

Ahora queda esperar que esta visita no quede solo en una recorrida y que las soluciones lleguen también para los pacientes.