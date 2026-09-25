Motoca ñandereja tras choque vai

Un joven motociclista de tan solo 24 años perdió la vida de forma trágica tras un brutal impacto sobre la ruta PY22 en Concepción. El finadito fue identificado como Joel Higinio G. V., quien iba al mando de su motocicleta Honda BROS en la zona de Romero Potrero.

El otro involucrado fue un gigantesco tractocamión Volvo, conducido por Hermenegildo M. O. (50), quien afortunadamente resultó ileso. Según el chofer del camión, el motociclista venía en sentido contrario e ingresó de golpe a su carril, sin darle tiempo de esquivarlo.

El choque frontal fue tan violento que el joven cayó al pavimento sin posibilidades de sobrevivir al terrible golpe. La médica forense Lilian González confirmó que la causa del deceso fue un politraumatismo severo producto del devastador impacto.

Los agentes le realizaron el alcotest al camionero y el resultado dio totalmente negativo, descartando que anduviera empinado. Por orden del fiscal de turno, el conductor del camión recuperó la libertad horas después mientras avanzan las averiguaciones.

Ambos vehículos involucrados quedaron incautados por la Policía para el peritaje correspondiente que aclare el fatídico hecho. La fiscalía continúa investigando el caso para determinar si hubo imprudencia o si una falla técnica desencadenó el luto en la zona.