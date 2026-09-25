Nacional por seguir peleando arriba ante Ameliano El Albo recibirá a la V Azulada buscando mantenerse a la expectativa de los primeros puestos del Campeonato Clausura.

Este viernes, desde las 19:00, Nacional hará las veces de local en su renovado estadio Arsenio Erico para enfrentar a su par de Ameliano, ya en la continuidad de una nueva fecha del Campeonato Clausura de la APF. El dueño de casa se encuentra peleando por seguir metido en la conversación de los primeros puestos, mientras que el visitante no anda muy lejos.

La Academia viene de una victoria bastante clara, también en su estadio, ante el 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero por 3-0, mientras que la V Azulada llega luego de un empate de 1-1 ante el actual puntero Libertad, sorprendiéndolo bastante ya que comenzó ganando y no estuvo lejos de llevarse el triunfo jugando de visitante.

Ameliano podría eventualmente meterse discretamente en la conversación de los puestos de importancia de vencer a Nacional, por lo que los de Roberto Nanni también se encuentran bastante motivados por conseguir la victoria en Barrio Obrero.