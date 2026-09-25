¡Ñandejára! pasamos de ro’y koko al haku kaka ¡A cargar nomás ya hielo en cualquier hule de súper, preparar el tereré y buscar sombra! Porque el calor viene con todo y promete convertir al país e…

¡A cargar nomás ya hielo en cualquier hule de súper, preparar el tereré y buscar sombra! Porque el calor viene con todo y promete convertir al país en un verdadero tatku’a.

La Dirección de Meteorología lanzó un boletín especial ante el brusco aumento de las temperaturas que se espera desde este sábado 26 de septiembre en gran parte del territorio nacional.

Los termómetros podrían trepar entre 35 °C y 40 °C, pero la sensación térmica podría ser todavía más alta debido a la elevada humedad que tendremos en el ambiente.

La zona que más va a sufrir será la Región Occidental, especialmente el Chaco, donde las temperaturas promedio podrían superar los 40 °C.

Y el calor no será cosa de un solo día. Según el pronóstico, las altas temperaturas continuarían al menos hasta el lunes 28, por lo que quienes tengan pensado aprovechar el fin de semana largo deberán prepararse para transpirar la gota gorda.

La combinación de calor y humedad también podría generar las condiciones para una ola de calor en el país.

Recién para el martes 29 aparecería un posible alivio, con el regreso de las lluvias y tormentas eléctricas. Sin embargo, la temperatura bajaría apenas un poco, por lo que no hay que ilusionarse demasiado.