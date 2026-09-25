Ni a los muertos respetan los malevos Profanaron una tumba del cementerio de Cnel. Bogado.

Un joven de 24 años fue aprehendido en Coronel Bogado tras profanar una tumba en el cementerio local para grabar videos. El cuidador del camposanto, Elvio Balmaceda (68), encontró un féretro de madera sellado fuera de su panteón durante su recorrido matutino.

Tras el macabro hallazgo, los agentes policiales acudieron al toque y avisaron al fiscal Rodolfo Colmán para devolver el ataúd a su sitio. La clave del caso vino desde el celular: un video publicado en TikTok expuso a dos desubicados haciendo disturbios nocturnos en la zona.

Con las imágenes virales como prueba, la Policía montó un rastrillaje y atrapó al dueño de la cuenta que subió la macabra travesura. El detenido fue identificado como Junior Gabriel P., domiciliado en el barrio San Antonio, quien quedó acorralado sin escapatoria.

Se presume que el muchachón y su compinche profanaron la tumba a altas horas de la noche solo para ganar seguidores en las redes. Por orden del representante del Ministerio Público, el joven terminó tras las rejas en la sede de la Comisaría 6.ª de Coronel Bogado.

La perrada del barrio quedó indignada ante semejante falta de respeto a los difuntos por un par de “me gusta” en Internet. La Policía continúa tras la pista del segundo involucrado para que ambos rindan cuentas ante la Justicia por el repudiable hecho.