Odesur: Fio y Luján suman más oro para Paraguay en squash Fiorella Gatti y Luján Palacios ganaron ayer la medalla de oro en la disciplina de squash sumando la séptima presea máxima para el Team Paraguay en los Juegos Sudamericanos.

El equipo de dobles de squash conformado por Fiorella Gatti y Luján Palacios derrotó a su par de Colombia, integrado por María Tovar y Andrea Soria, y se hizo con la séptima medalla de oro conseguida por Paraguay durante el antepenúltimo día de los Juegos Odesur que se disputan en Santa Fe, Argentina.

Para Fio, esta conquista representa ya su segunda medalla alcanzada en el certamen, ya que la joven squashista, de tan solo 18 años, había conseguido el bronce en singles femenino luego de caer en semifinales ante la ecuatoriana María Moya el día miércoles.

Gatti y Palacios lograron cerrar la definición con parciales de 11-10 y 11-8, para sellar la conquista del oro en los Juegos. El camino hasta la final de las chicas también fue arrollador, ya que en cuartos de final derrotaron 2-0 a las argentinas Paula Rivero y Candela Bernard, por 11-6 y 11-6.

Luego, en semifinales, superaron a las ecuatorianas María Buenaño y María Falconí por 11-9 y 11-1.