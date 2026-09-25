Paraguay va por la de oro ante los de ashá Los dirigidos por Antolín se miden a Argentina en la final de los ODESUR.

La Albirrojita sub 20 se mide hoy ante Argentina por la gran final del fútbol de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con la medalla de oro como premio mayor. El partidazo se disputará desde las 15:00 h, en el estadio “Marcelo Bielsa” de Rosario.

El equipo dirigido por Antolín Alcaraz llega al duelo definitorio con mucha confianza ya que el rival es más que conocido. En el debut del torneo derrotó justamente a la Albiceleste por 2-1, luego de remontar un marcador adverso con goles de Júnior Gamarra y Pedro Zarza. Paraguay terminó liderando el Grupo B con 7 puntos, mientras que Argentina avanzó como segunda con 4 unidades.

En semifinales, la Albirrojita volvió a mostrar carácter. Dominó por completo a la selección de Chile, generó las principales ocasiones y, cuando todo parecía encaminado a los penales, apareció Milan Freyres en el tramo final para marcar el 1-0 que selló el boleto a la gran definición.

Por su parte, Argentina también llega después de una clasificación agónica. El seleccionado dirigido por Diego Placente venció 1-0 a la selección de Perú con un gol de Santiago Espíndola sobre el cierre del partido y con sufrimiento se aseguró un lugar en la pelea por el oro.

Ahora se viene otra batalla entre estos dos equipos que ya se conocen, pero esta vez con todo en juego. Paraguay ya sabe lo que es ganarle a Argentina, aunque una final siempre escribe otra historia. La Albirrojita buscará repetir el oro conseguido en Asunción 2022 y cerrar una campaña con la medalla dorada.