Peña cierra su gira por EE. UU. con inversiones millonarias para Paraguay El presidente Santiago Peña hizo un balance positivo de su visita a Estados Unidos, donde participó de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unida…

El presidente Santiago Peña celebró las inversiones que trae para el país tras su visita por Estados Unidos.

El presidente Santiago Peña hizo un balance positivo de su visita a Estados Unidos, donde participó de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas y mantuvo una cargada agenda con empresarios e inversionistas interesados en apostar por Paraguay.

“Realmente ha sido una semana muy intensa aquí en Nueva York”, comentó el mandatario, al destacar las distintas reuniones que mantuvo durante su estadía.

Peña señaló que, además de participar de las actividades de la ONU, tuvo encuentros con representantes de Bank of América y J.P. Morgan, entre otros grupos empresariales.

Uno de los anuncios que más destacó fue la inversión de 200 millones de dólares de J.P. Morgan Natural Capital, en conjunto con el Grupo Robinson, para impulsar el desarrollo forestal sostenible en Paraguay.

La apuesta apunta a una industria que viene creciendo y que, según Peña, tiene un enorme potencial para convertirse en uno de los pilares de la economía nacional.

“Es un inversor de clase mundial que trae no solamente el financiamiento, sino también el conocimiento y la experiencia”, resaltó el presidente.

La inversión también genera expectativa por el impacto que podría tener en el interior del país, especialmente por la posibilidad de crear nuevos puestos de trabajo y oportunidades para las familias paraguayas.

Durante su gira, Peña también mencionó otros anuncios de inversión, entre ellos un proyecto de 700 millones de dólares vinculado al desarrollo inmobiliario y de entretenimiento, que, según sus declaraciones, busca convertirse en un emprendimiento de referencia para Asunción y la región.

El mandatario cerró su balance con un mensaje claro: seguir buscando inversiones que no se queden solamente en grandes anuncios, sino que se traduzcan en empleo, oportunidades y movimiento económico para los paraguayos.

“Muy contento y entusiasmado para que Paraguay siga recibiendo inversiones para el progreso, el beneficio y principalmente para la generación de empleo de calidad”, expresó el presidente Santigo Peña.