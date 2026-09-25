¡Novaseeeer! Loperro piden que investiguen si pelotero tiene “título falso” Los perros de Cerro no le perdonan sus ausencias a Cecilio Domínguez y ahora piden a la Justicia que investiguen su supuesto “título falso” de futbolista.

El usuario de X/Twitter @somosciclon, bastante conocido y seguido por la comunidad azulgrana, publicó un edit del polémico título de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanidades de la Universidad Sudamericana correspondiente a Hernán Rivas, hoy ya considerado como falso por la justicia, pero reemplazando el nombre del ex diputado condenado y de la carrera de Abogado por el de Cecilio Domínguez y de la carrera de Futbolista.

Acompañando la imagen editada el usuario dejó el texto “investiguen carajo”, haciendo un chiste en el que afirma que Cecilio realmente habría mentido sobre su condición de jugador profesional. Esto es debido a la ausencia del delantero del Ciclón prácticamente desde la eliminación de la Copa, y a su bajo rendimiento las veces que ha entrado.

Los perros obviamente no tardaron en responder y en seguir el juego con tuits tales como “Él fue mi compañero y reprobaba hasta en saque lateral”, “El fue mi compañero y recuerdo que cuando había exámenes importantes desaparecía y siempre se le encontraba en la cocina”, “El era mi compañero pero reprobamos la materia de ‘Ejecución de Penal’”, “Yo fui su compañero, se le decía el panzas”, “Era mi compa, apenas vientito,nublado y ya no venia a clase, se engripaba noseq, siempre hasy la tipo, también opi’a mantere’i, de repente DESAPARECIA de la clase jaja”, “Ése título es del Cecilio del 2016.. el que tenemos ahora vino con título trucho.. y posiblemente fué compañero de H.Rivas!!” o “Derlis (González) va a ser su testigo hina”, en referencia al jugador de Olimpia, también ausente en las canchas a pesar de formar parte del plantel.