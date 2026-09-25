Redes podría tener su gran oportunidad ante Libertad Olimpia continúa preparándose para el duelo clave del lunes ante el Guma y su DT se plantea que Rodney Redes juegue de arranque.

Este lunes, Libertad recibirá a Olimpia en La Huerta en un duelo clave del Torneo Clausura 2026, ya que el local es el puntero del Campeonato y el visitante es su inmediato perseguidor. Ante esta situación, el DT Franjeado, Pablo “Vitamina” Sánchez, se plantea mantener la base del equipo pero con dos cambios.

Uno de estos será totalmente obligado, siendo el que corresponde a la portería, ya que Sebastián Lentinelly reemplazará a Gastón Olveira, el cual se encuentra al servicio de la Selección Paraguaya que disputará dos amistosos en Estados Unidos en el marco de la Fecha FIFA.

El segundo cambio, el cual no está confirmado pero se perfila como una posibilidad, tiene que ver con la entrada de Rodney Redes, quien reemplazaría a Franco Alfonso. La práctica de este viernes será fundamental para que “Vitamina” termine de definir el equipo que chocará ante el Guma.

Redes ya estuvo presente en el banco en el partido anterior ante el Sportivo San Lorenzo, y su ingreso podría representar una gran oportunidad para destacar en un juego sumamente importante, que podría servir para que el Decano se haga con la punta del Clausura.